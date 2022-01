Affitto stadio mai pagato: il Comune mette in mora il Napoli per il Maradona

Il consigliere comunale Simeone a Fanpage. Da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio Maradona, il Napoli non avrebbe mai pagato il canone per l’utilizzo dell’impianto.

Come riportato da Fanpage è arrivata la diffida del Comune di Napoli per la SSCNapoli in merito agli affitti dello stadio Maradona “Il Calcio Napoli non paga l’affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune”. A rivelarlo il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, che ha avuto un’interlocuzione in questi mesi con l’amministrazione comunale sulla questione della convenzione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio Maradona, il Napoli non avrebbe mai pagato il canone per l’utilizzo dell’impianto. Una cifra di poco superiore al milione di euro, che ha portato finora alla maturazione di un debito di 3 milioni e 409mila euro. “Il Calcio Napoli avrebbe chiesto di rinegoziare sui 2milioni e mezzo circa, per le due stagioni Covid 2019-2020 e 2020-2021. C’è poi la questione dei biglietti per i ragazzi di scuole e associazioni che sono ancora bloccati”.

Ha spiegato ancora Simeone a Fanpage.

Nello specifico, il debito del Napoli nei confronti del Comune per l’utilizzo dello stadio è così suddiviso: 984 mila euro per la stagione 2018/19, 373.448 euro per la stagione 2019/20, 1.032.000 euro per la stagione 2020/21 e 1.019.000 euro per la stagione attualmente in corso..