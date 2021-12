«Victoria o muerte», El Pais celebra la “rivoluzione” della Fiorentina di Italiano

“Gioca un calcio irriducibile. E l’allenatore la vera scommessa di Italiano. Vlahovic è l’ultima cartolina di odio-amore di Firenze”

Daniel Verdù su El Pais dedica un editoriale alla Fiorentina di Italiano, descrivendo la squadra di Commisso come una rivoluzione (“victoria o muerte” è il titolo) e il suo allenatore come uno stratega formidabile.

“La Fiore è più che mai una squadra irriducibile che gioca con la premessa della vittoria o della morte”, scrive Verdù. “Coach Vincenzo Italiano è una scommessa del presidente Usa Rocco Commiso, e ha trasformato la squadra in un favoloso inventario di attacchi al rivale che, a volte, è costato anche loro punti assurdi negli ultimi minuti. Ma l’allenatore Viola è uno stratega formidabile che ha permesso alla squadra di giocare senza scuse contro tutti i rivali. In parte, grazie anche al capocannoniere del campionato, Dusan Vlahovic”.

“Le radici popolari della Fiorentina vanno ben oltre il legame con il calcio storico, lo sport che per molti costituisce il germe del calcio attuale. Il club è l’unico in città e ogni domenica lo stadio accoglie circa 30.000 spettatori, il 10% della popolazione di Firenze. C’è il sindaco a ogni partita, conosce l’importanza della squadra per lo stato d’animo dei cittadini. I giocatori vengono ricordati più per l’amore verso la maglia che per i risultati”.

“Vlahovic – continua El Pais – è l’ultima cartolina di amore e odio. Mezza Europa assedia il suo agente, come fecero le truppe di Carlo V quel giorno del 1530”.