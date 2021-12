Vettel: «La virata ecologica della Formula Uno è troppo lenta, sono sempre macchine che bruciano benzina»

L’ex campione del mondo è un convinto ecologista: “Con nuovi regolamenti ci sarà solo il 10% di biocarburanti o etanolo, non è sufficiente”

Sebastian Vettel, campione del Mondo di Formula Uno. Ecologista. La retorica non gli appartiene più, se mai l’ha fatto. Il pilota tedesco parla chiaro, soprattutto delle incongruenza tra il suo mondo – le corse, i motori – e il clima. In un momento in cui il circo prova a rimodulare la sua immagine da parte del problema a parte della soluzione.

Vettel dice in un’intervista alla Faz che “il cambiamento non abbastanza è veloce. I regolamenti sono fissati fino al 2025, il regolamento del motore non subirà modifiche. Quando si tratta di benzina, per il momento rimarranno combustibili fossili. Inizialmente, ci sarà solo il dieci percento di biocarburanti o etanolo, che non è né sufficiente né aggiornato. Abbiamo opzioni, abbiamo i soldi, le risorse, potremmo fare cose molto sensate. Posso capire che c’è resistenza. Ad esempio, se hai investito molti soldi in una squadra, il cambio rapido può sembrare una sconfitta. Ma sarebbe una vittoria sul proprio ego”.

Il modello di business della Formula 1, finanziato anche attraverso un tour mondiale, consente questo rapido cambiamento?

“Prendiamo il rilascio dei certificati. C’era un progetto per il quale dovresti pagare 30 dollari per tonnellata delle tue emissioni di CO2, in modo che gli alberi possano essere piantati da qualche parte. È meglio che non fare nulla. Ma non erano abbastanza informazioni per me. Ho incontrato degli specialisti e ho capito subito che l’argomento è più complesso. Dove sono piantati gli alberi, com’è il terreno lì, si adattano lì, chi se ne frega, quanto è realistica la possibilità che la crescita abbia successo? Adesso pago circa 1.000 dollari a tonnellata, trenta volte tanto, ma sono ancora all’inizio dell’argomento. Perché ho anche imparato che l’importante è proteggere le foreste esistenti, le foreste primordiali. In Germania non ci sono quasi più foreste originarie. Queste sono piantagioni con il 70% di conifere. Potrei parlare dell’argomento per un’ora… Ma non posso sapere tutto. Se qualcuno mi bombardasse di domande, raggiungerei i miei limiti e non sarei un buon modello perché ho troppe poche conoscenze. Quel ruolo sembrava sbagliato. Secondo me, l’effetto modello più forte sono le proprie azioni. Devi esemplificare il tuo atteggiamento, altrimenti diventerai un ipocrita. Non voglio fare bei discorsi e apparire nobile. Guido macchine veloci per la gioia che bruciano benzina, combustibili fossili di cui non sono convinto. Comunque vado in macchina. Partecipare alla Formula 1 significa anche dover fare il giro del mondo. Allo stesso tempo, il mio cuore è attaccato ad esso. Penso quindi che sarebbe sbagliato rinunciare alla Formula Uno. Invece, cerco di fare la differenza, di cambiare qualcosa su piccola e grande scala.