Tutti i nomi per sostituire Manolas: c’è anche il ritorno di Luperto, oltre a Yerry Mina

Ora comincia il toto-successore di Manolas. Pronti via, sono cinque i nomi fatti.

La Gazzetta scrive di Yerrj Mina, centrale dell’Everton, colombiano. A occhio – scriviamo noi – un profilo decisamente poco adatto al campionato italiano, con un ingaggio decisamente alto. Come scrive la Gazza:

La valutazione del cartellino è alta, ma il Napoli spera di avere una formula di prestito con diritto di riscatto, in modo da poter spendere meno possibile in questo esercizio in cui c’è da far quadrare i conti.

L’altro profilo che piace è quello di Jhon Lucumì, seguito da tempo. Classe 1998, gioca nel Genk. Questo colombiano, titolare in Belgio.