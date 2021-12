Sorteggio Champions, il Real Madrid passa dal Benfica al Psg, Inter-Liverpool

Alle 15:00 viene ripetuto il sorteggio: ancora fortunata la Juve, che prende il Villarreal. Non va bene all’Inter: becca il Liverpool

Salisburgo – Bayern Monaco;

Sporting – Manchester City;

Benfica – Ajax;

Chelsea – Lille;

Atletico Madrid – Manchester United;

Villarreal – Juventus;

Inter – Liverpool;

Psg – Real Madrid.

Questi i nuovi accoppiamenti sorteggiati alle 15:00 per gli ottavi di finale di Champions League. Nuovi perché il sorteggio effettuato alle 12,00 è stato dichiarato nullo in seguito al grave errore commesso dalla Uefa. Non era mai successo. Poche ore dopo, sempre a Nyon, il sorteggio è stato integralmente ripetuto. Il Real Madrid, che ha attaccato duramente la Uefa, è passato dal Benfica al Psg. Ancora fortunata la Juventus, che aveva preso lo Sporting e sfiderà invece il Villarreal. Male l’Inter, che aveva avuto tutto sommato un buon sorteggio (aveva pescato l’Ajax) e che invece dovrà vedersela col Liverpool di Klopp.

Le gare d’andata degli ottavi di finale si terranno il 15, il 16, il 22 e il 23 di febbraio. Le partite di ritorno si giocheranno l’8, il 9, il 15 e il 16 marzo. Giorgio Marchetti della Uefa, all’inizio del sorteggio, ha così dichiarato:

«Come tanti di voi hanno notato, sono stati commessi – a causa di un malfunzionamento del software – alcuni errori nel sorteggio delle 12.00. Le squadre inserite nelle urne non erano quelle corrette. Non potevamo garantire che il problema non fosse presente già dall’inizio. Il nuovo sorteggio sarà leggermente più lungo, perché tutte le informazioni fornite dal software saranno preventivamente controllate»