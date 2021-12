Florentino non vedeva l’ora: il Real Madrid attacca l’Uefa per il pasticcio del sorteggio Champions

Il Real avrebbe voluto far ripetere il sorteggio solo dal punto dell’errore, salvando così il suo abbinamento morbido con il Benfica

Florentino Perez non vedeva l’ora di cogliere in fallo l’Uefa di Ceferin. E il sorteggio pasticciato e ripetuto degli ottavi di Champions è un’ottima occasione per saltare sul banco e protestare. Il Real Madrid considera la decisione di ripetere il sorteggio “inammissibile”, una cosa che suscita “stupore e indignazione”.

Il Real avrebbe voluto far ripetere il sorteggio solo dal punto dell’errore, salvando così il suo abbinamento morbido con il Benfica. Invece – dicono al Real – “ripetere l’intero sorteggio è inammissibile e rappresenta un errore flagrante come quello verificatosi con le palline del Liverpool e del Manchester United, posizionate nelle urne errate.

I rapporti con l’Uefa, come è noto, sono però ormai quasi nulli a causa della della Superlega, progetto guidato proprio dal Real Madrid, e supportato da Barcellona e Juventus.

Per ora non ci sono state ricorsi ufficiali.