Sorteggio Champions, errore dell’Uefa. L’Atletico fa ricorso e vince: si ripete alle 15

Errore nella distribuzione delle palline. Pasticcio Uefa proprio in un delicato momento diplomatico. Si ripete tutto

L’Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa e ha vinto. Alle 15 si ripeterà il sorteggio. Non era ami accaduto. La Uefa se l’è presa con un servizio esterno. Ma è un pasticcio che sarà utilizzato e non poco a livello politico nell’ambito della battaglia sulla Superlega.

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di Uefa. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatta alle 15”.

Ha fatto ricorso per quel che è accaduto durante il sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena pochi minuti fa: a causa di un errore, infatti, la pallina del Manchester United non era presente nell’urna dell’Atletico Madrid. I Red Devils erano infatti stati sorteggiati contro il Villarreal, ma è stato subito chiaro che si trattava di un errore: la squadra di Rangnick ha affrontato il Villarreal nei gironi e pertanto non poteva certo affrontarlo agli ottavi. Così, si è proceduto a pescare una nuova avversaria per gli spagnoli: il Manchester City.

I funzionari della Uefa stanno indagando la questione e ci sarebbe addirittura la possibilità di una ripetizione del sorteggio. L’Atletico – lo ricordiamo – ha poi pescato il Bayern Monaco. Per il Manchester United invece c’era il Psg. Ma è tutto inutile.