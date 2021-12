Serie B, rinviate tutte le partite previste il 26 e il 29 dicembre

Secondo Sky, la Lega Serie B ha deciso di rinviare tutte le partite previste il 26 e il 29 dicembre a causa dell’aumento esponenziale di contagi Covid.

L’emittente satellitare ha riferito che l’assemblea di lega – ancora in corso – è al lavoro per individuare immediatamente le date in cui riprogrammare le due giornate, la diciannovesima e la ventesima.

Attese, nel breve, novità.