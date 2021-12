Serie A, indice di liquidità: ok per Sassuolo e Genoa. Per Lazio, Empoli, Bologna e Cagliari mercato a rischio  

Sul CorSera. Prima delle feste i club in bilico erano sei, ora la situazione è migliorata. Giulini è pronto ad intervenire personalmente

Ieri Il Fatto Quotidiano scriveva di sei club alle prese con l’indice di liquidità che potrebbero vedersi bloccare il mercato di gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che due di queste società, ovvero il Sassuolo e il Genoa, si sono messe in regola. Restano a rischio, dunque, Lazio, Empoli, Bologna e Cagliari.

“In occasione del Consiglio federale prenatalizio, erano sei le società non in regola. Adesso due di queste hanno sistemato la situazione: il Sassuolo (che ha anche ceduto Boga all’Atalanta) e il Genoa. Continuano invece a non rientrare nella quota stabilita dalle Noif, le Norme organizzative interne della Federcalcio, quattro club: Lazio, Bologna, Cagliari, Empoli”.

“Giulini è pronto a intervenire personalmente, in caso di necessità, per permettere al Cagliari di prendere rinforzi (entro 10-15 giorni si confida comunque di liberarsi di Caceres e Godin, risolvendo il problema). Bologna e Empoli acquisteranno solo dopo avere ceduto, sempre che decidano di vendere, e lo stesso farà la Lazio, nonostante le pressioni di Sarri per avere almeno due nuovi giocatori”.