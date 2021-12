Secolo XIX: arresto Ferrero, la Procura Figc pronta ad aprire un fascicolo sulla Sampdoria

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, anche la Sampdoria rischia qualcosa per l’arresto del presidente Massimo Ferrero. Il quotidiano genovese scrive che a breve la Procura Figc aprirà un fascicolo sul club, dal momento che i riferimenti alla squadra contenuti nelle intercettazioni sono considerati dagli inquirenti un elemento da approfondire.

“Al momento, in base a quanto è già uscito pubblicamente sui giornali o online, ci sarebbe in particolare un passaggio che avrebbe richiamato l’attenzione della Procura Federale. Riguarda una intercettazione del 18 novembre del 2020, al telefono Gianluca Vidal e Andrea Diamanti, manager di fiducia del gruppo Ferrero. L’argomento sono le somme di denaro che dovrebbero andare a tacitare le situazioni delle quattro aziende cosiddette ‘calabresi’. Diamanti parla di due versamenti da 125.000 euro che riguarderebbero nel dettaglio le società Blu Cinematografica e Blu Line e di un termine di pagamento del 2 dicembre, ‘che Ferrero si è impegnato a fare’. La risposta di Vidal: ‘Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria’. L’eventuale conferma della distrazione di quelle somme di denaro può essere foriero di guai per la società blucerchiata (anche in base alle ultime norme sulla responsabilità oggettiva si può andare da sanzioni economiche a punti di penalizzazione)”.