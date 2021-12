Sarri: «Milinkovic? Ha detto all’arbitro che non aveva visto un cazzo, mica lo ha offeso»

La Lazio ha battuto la Sampdoria per 3-1 a Genova. Nel post partita, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Una Lazio a due facce, tra primo e secondo tempo.

L’espulsione di Milinkovic Savic?

«Sembra l’abbia persa anche l’arbitro come Milinkovic. Gli aveva solo detto: ‘L’azione prima non hai visto un cazzo’. Era la verità, era impallato dai giocatori, mica lo ha offeso. Un arbitro esperto poteva avere molta più pazienza».

Si è avuta la sensazione che la squadra, nonostante la difesa alta, era molto più aggressiva.

La difesa ha lavorato con le giuste posture del corpo anche quando non c’era pericolo vicino. A che punto siete su questo?

«Siamo al punto che non ci alleniamo mai. Allenamenti di linea ne facciamo uno al mese se va bene. Questo tipo di lavoro ci salta. Tanti gol che abbiamo preso, però, non sono da imputare solo alla linea difensiva, a volte siamo scomposti anche davanti».

Soddisfatto o no dell’assimilazione dei concetti da parte della squadra? Come sta Immobile?

«Immobile aveva dolore ad un ginocchio ed ha deciso di fermarsi, bisogna capire se è uno stiramento o solo una botta, in questo caso sarebbe una cosa velocissima. L’assimilazione è in una fase up and down. A volte fanno le cose chieste e a volte si torna indietro e si fanno male. Da cosa dipende? Dal fatto che non ci alleniamo mai, io faccio il regista televisivo».