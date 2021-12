Richarlison: «Da bambino vendevo caramelle. Mi scambiarono per spacciatore e mi puntarono la pistola»

Richarlison de Andrade, calciatore dell’Everton ha parlato ad AS della figura di Carlo Ancelotti e di quanto sia stato uno degli allenatori più importanti per la sua carriera .

Ancelotti ha cambiato la tua carriera?

Oggi Richarlison sogna la Coppa del Mondo

«Il mio obiettivo è fare il miglior lavoro possibile all’Everton in modo da poter ottenere cose buone per il club e continuare ad essere ricordato dalla nazionale brasiliana»

Un sogno che riporta dietro da quando era bambino

«Molto povero. Sono nato in una città nel nord dello stato di Espírito Santo, nel sud-est del Brasile. È una piccola città, dove molte persone lavorano nei campi. Fin da piccolo ho visto i miei genitori lavorare tutto il giorno per pagare le bollette e ogni mese era difficile avere abbastanza soldi, anche con tutti i loro sforzi. Ho lavorato fin dalla tenera età per aiutare, vendendo caramelle, gelati e persino raccogliendo caffè con mio nonno quando ero un adolescente. Vivevamo in una zona povera e pericolosa della città. Ho visto un sacco di cose brutte, come la droga, la violenza… Era molto complicato, ma avevo angeli custodi che mi portavano sempre dalla parte giusta. Molti amici d’infanzia non furono così fortunati e finirono in prigione, o nel mondo della droga, e alcuni morirono»