Real-Inter, Inzaghi: «Ancelotti un grandissimo, un piacere conversare di calcio con lui»

Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la partita tra Real Madrid ed Inter, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League.

Entrambe le squadre hanno già passato il turno – l’Inter dopo ben dieci anni – ma la sfida tra due grandi del calcio europeo non perde sicuramente di fascino. «Una partita a cui teniamo», così l’ha definita Inzaghi. Che non vuole sbagliare ed è convinto di «giocarsela alla pari, con personalità e grande motivazione». Nella partita d’andata l’Inter tenne bene il campo ma venne comunque sconfitta dal Real in casa.

C’è qualcosa in particolare di mister Carlo Ancelotti in cui si rivede?

La carriera di Ancelotti parla per lui. Anche prima della partita d’andata andata abbiamo scambiato qualche battuta ed è sempre un piacere conversare di calcio con lui. Sono contento che Ancelotti stia facendo così bene nel campionato spagnolo. Il Real ha già preso un vantaggio importante sulla seconda. Gli vanno fatti solo i complimenti, è un grandissimo e ha vinto tanto. Quanto può pesare per il Real Madrid l’assenza di Benzema?

Beh, è un giocatore importantissimo per loro. Però noi allenatori dobbiamo convivere con queste situazioni. Nell’ultima gara con la Real Sociedad è uscito Benzema, infortunato, ed è entrato Jovic, che ha segnato un gol e fornito un assist. Anche noi abbiamo diversi infortunati: Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa. Mi dispiace che Joaquin abbia avuto quel problema all’Olimpico, era in crescita. Lautaro sta bene. Per De Vrij e Kolarov dipenderà dall’ultimo allenamento. Infine un elogio a Vinicius jr. Vinicius jr. ha grandissima qualità e quest’anno sta avendo un’enorme continuità soprattutto per quanto riguarda i gol e gli assist. Domani sarà un osservato speciale. Però a Madrid hanno tantissimi calciatori di livello. Dobbiamo attenzionarli tutti nel migliore dei modi.

