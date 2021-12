Pioli: «Fuorigioco Giroud? L’interpretazione della regola è sbagliata. Ci faremo sentire nelle sedi opportune»

In conferenza stampa: «Cerchiamo di aiutare il calcio. Contro l’Empoli assente Ibrahimovic per sovraccarico al ginocchio sinistro»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“ Col Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli la risposta c’è stata “.

Sull’Empoli:

Cosa sta trasmettendo alla squadra?

Cosa non è piaciuto di quello che ha letto?

“Leggo poco, ma alcune cose sono utili per migliorare. Contro il Napoli il Milan ha fatto una buona gara. Commettiamo degli errori che non ci stanno permettendo di fare risultato, chiaro che bisogna fare qualcosa in più. Ci vuole più qualità”.