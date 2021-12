Non solo Serie A, Dazn conquista anche i diritti tv della Liga insieme a Telefonica

Su Milano Finanza. Per cinque anni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso di un miliardo di euro l’anno

Dopo la Serie A, Dazn conquista anche i diritti tv della Liga spagnola. Come riporta Milano Finanza, Dazn ieri si è aggiudicata le immagini della prima e seconda divisione iberica insieme a Telefonica.

“L’Ott e l’operatore di telecomunicazioni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso complessivo di circa un miliardo di euro all’anno, superiore agli 840 milioni messi sul piatto da Dazn-Tim per la sola Serie A”.

Il bando riguardante la Liga prevede l’assegnazione per cinque anni, non per tre.