Napoli, tutti negativi i tamponi dopo la positività di Insigne

Lo annuncia il club con una nota ufficiale. I tamponi molecolari erano stati richiesti dall’ASL in seguito alla positività di Insigne

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positività di Lorenzo Insigne. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8rnMcnFL4q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra. Questa la comunicazione ufficiale del Napoli. Sospiro di sollievo per Spalletti: dopo la positività di Insigne non ci sono – almeno per il momento – nuovi casi di Covid nel gruppo squadra. I tamponi erano stati richiesti direttamente dall’ASL.