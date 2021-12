Spalletti in conferenza: «Difficile accettare una sconfitta così, possiamo solo metterci al lavoro e ripartire»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo della sfida persa contro lo Spezia.

«Abbiamo solo una possibilità di giocare palla a terra ora che ci mancano alcuni giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene per alcuni versi, poi, al momento dell’ultima scelta e dell’ultimo passaggio non ci è riuscito. Abbiamo commesso qualche errore tecnico che la squadra non deve commettere. È in questo momento che le cose, con un dettaglio o un episodio, fanno la differenza. Diventa difficile accettare una sconfitta simile. Ma abbiamo l’unico modo di metterci a lavoro e ripartire. Mertens? La sostituzione è stata una mia scelta, non ha avuto alcun problema. Pensavo ci mancasse solo un po’ di fisicità. Non è una sconfitta o una vittoria a cambiarmi l’umore e a fare la differenza. Nelle ultime gare ci è mancata prestanza fisica e un po’ di forza per chiudere la palla giocata a terra. De Laurentiis? Ci ha incoraggiato e fatto gli auguri. I calciatori erano tutti con la testa giù. Sentire le parole del presidente ti trasmette quell’inizio di reazione che bisogna trasportare sul campo».