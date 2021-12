Milan, Theo Hernandez non ce la fa, salta il match con il Napoli

Il comunicato del club: “dopo un’ulteriore valutazione, visto il peggioramento dello stato febbrile, il terzino è stato escluso dalla lista dei convocati”

Stefano Pioli lo aveva inserito tra i convocati, ma Theo Hernandez non ce la fa. Lo stato febbrile che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti per tutta la settimana è peggiorato. Il Milan ha deciso di eliminarlo dalla lista dei convocati. Il difensore rossonero non affronterà il Napoli, stasera, a San Siro. Il Milan si presenta all’appuntamento con assenze notevoli, esattamente come il Napoli di Spalletti.

