Massimo Ferrero è di nuovo indagato per bancarotta fraudolenta

Al centro delle indagini ancora i soldi della cessione di Obiang, che sarebbero stati utilizzati al di fuori della società

Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, rischia un nuovo processo. Informa l’edizione romana de la Repubblica. Il Presidente doriano, che era già stato assolto dalle accuse di dichiarazione fraudolenta, riciclaggio e truffa, viene ora indagato per bancarotta fraudolenta.

Al centro delle indagini ancora la cessione di Pedro Obiang, che nel 2015 è passato al West Ham per 6,5 milioni di euro. 6,5 milioni di euro che però sarebbero stati utilizzati al di fuori della società (e nello specifico per un’azienda cinematografica oggi amministrata da Vanessa, la figlia di Ferrero). Il giudice respinse le accuse: il reato non sussiste, visto che non è deducibile, da un’operazione del genere, il fine di evadere il fisco. E tuttavia chiese di approfondire la faccenda. I pm l’hanno approfondita e. analizzati gli atti relativi ai concordati di fallimento delle aziende di Ferrero, hanno così contestato al Patron della Samp la bancarotta fraudolenta. Tra gli indagati anche sua figlia Vanessa. Le casse della società, secondo gli inquirenti, sarebbero state svuotate indebitamente.