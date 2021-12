Malagò sul boicottaggio di Pechino 2022: “Ci sono dei giochi che prescindono dal mondo dello sport che rappresento”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’annuncio del boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 da parte degli Usa, a margine degli Atletica Italiana Awards in corso al MAXXI di Roma.

“La mia posizione è la stessa del presidente del Cio. Bach ha detto che non ci deve essere strumentalizzazione sui Giochi Olimpici e noi siamo aderenti a questa impostazione. In questo momento, con tutto quello che succede nel mondo con la pandemia, c’è un Paese che si prende oneri e onori di gestire un’organizzazione come le Olimpiadi e salvaguarda tutto il mondo sportivo. Pensate agli atleti e a cosa penserebbero, cosa sarebbe la loro vita senza le Olimpiadi”