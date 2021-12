Libero: il ritorno di Allegri alla Juve non ha molto senso. Non è lui che serve a questa squadra, e viceversa

Su Libero, Claudio Savelli commenta il momento della Juventus e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Un allenatore che a Torino vanta un credito infinito, scrive.

“Non fosse Allegri, che ha un credito pressoché infinito in quel di Torino, sarebbe già stato esonerato, o comunque meriterebbe di esserlo”.

“il tempo passa e la Juve non migliora, non dà idea di inseguire un’idea né di metterla in pratica, semplicemente pare vivacchiare sperando nei colpi dei singoli, che però non sono più così superiori agli avversari”.