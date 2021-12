La Gazzetta elogia la Serie A: «Solo 19 contagi Covid tra i calciatori quest’anno, la metà dei club non ha riscontrato casi positivi»

Le positività di Insigne e Immobile hanno fatto scattare l’allarme, ma l’Italia finora ha tenuto meglio degli altri Paesi europei. E ne ha risentito anche il calcio

Finora, l’Italia era resistita più degli altri Paesi europei alla nuova ondata Covid. Di conseguenza, anche le ripercussioni dell’epidemia sul campionato erano state tutto sommato contenute, specie in rapporto alla Premier League e al campionato tedesco. Negli ultimi giorni, però, il virus è tornato a far paura al calcio. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta.

La quarta ondata del Covid è arrivata anche in Serie A anche se l’Italia, grazie all’imponente campagna di vaccinazione e al green pass, è riuscita a resistere più delle altre nazioni davanti all’aumento dei casi. Fino a pochi giorni fa non c’erano giocatori positivi nel massimo campionato, poi i casi della Salernitana e degli amici Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno fatto scattare l’allarme.

In ogni caso va sottolineato – ha aggiunto la Rosea – che sono stati soltanto» 19 i casi di positività riscontrati dall’inizio del campionato fra i calciatori. Non solo: la metà delle società non ha finora segnalato contagi. Una notizia più che buona per affrontare l’inverno alle porte.