La compagna del molestatore della Beccaglia: «È solo un simpatico burlone»

Intervista a Il Resto del Carlino: «Sappiamo che ha sbagliato, ma non è un maniaco. È un dolce coccolone, sempre disponibile a dare una mano a chi ne ha bisogno»

«Andry è un dolce e un coccolone, un simpatico burlone».

Parola di Natascia Bigelli, compagna di Andrea Serrari, il tifoso marchigiano della Fiorentina che dopo Empoli-Fiorentina ha palpato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia davanti alle telecamere. Il Resto del Carlino l’ha intervistata ieri.

«Andry è un dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà di chi ha vicino. È un grande uomo un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone. Ci facciamo forza a vicenda per quello che ci sta capitando. Siamo su tutte le tv e i giornali. Andrea sia nella vita privata che fuori con le persone che lo conoscono da sempre è disponibile a dare una mano quando qualcuno ne ha bisogno. Lui è sempre pronto a difendere gli altri, come be sanno gli amici che gli vogliono bene. Lui riesce a farti sorridere nei momenti bui. È un uomo molto presente e con un cuore enorme, che quella cosa non sin faccia lo sappiamo. Ma far passare Andrea da maniaco e violentatore è un fatto che ammazza l’anima».

Intanto, preso di mira sui social con un bombardamento di offese e anche di recensioni negative al ristorante che gestisce, Andrea Serrani ha chiuso l’esercizio commerciale ed è scappato in un luogo segreto. Dice di aver paura

anche per sua figlia.

Non va meglio al collega della Beccaglia, Alberto Porta, che ha invitato la giornalista a non prendersela per il palpeggiamento – anche questo in diretta tv. Sui social c’è chi gli augura di bruciare vivo, di volergli strizzare i testicoli e di volerlo prendere a sprangate.

