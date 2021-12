Koulibaly è stato convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa

Non c’erano particolari dubbi se non quelli legati all’infortunio del difensore azzurro, che non gioca dalla partita col Sassuolo del primo dicembre

Kalidou Koulibaly è stato regolarmente convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa. Non c’erano particolari dubbi se non quelli legati all’infortunio del difensore azzurro, che non gioca dalla partita col Sassuolo del primo dicembre. Kappa Kappa ce la fa e partirà per il Camerun. Tra gli altri «italiani» sono in lista Ballo Touré del Milan, Mbaye del Bologna, Keita del Cagliari. Fuori Mamadou Coulibaly della Salernitana. C’è la stella del Liverpool Sadio Mane.

Portieri: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.

Difensori: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo-Touré, Cheikhou Kouyate.

Centrocampisti: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, Loum Ndiaye, Joseph Lopy.

Attaccanti: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Mame Baba Thiam.