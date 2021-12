Il presidente dell’Eintracht: «Date i vaccini ai club, vacciniamo i tifosi quando vengono allo stadio»

Peter Fischer alla Faz: «zack, zack, zack via con le siringhe ogni sabato o domenica. Vaccineremmo migliaia di persone a settimana, non sarebbe un problema”

Peter Fischer è il presidente dell’Eintracht Francoforte. In Germania l’epidemia di Covid è un tema enorme già da settimane. In un’intervista alla Faz Fischer chiede che i club della Bundesliga siano coinvolti nella campagna di vaccinazione. Vuole usare il calcio, le partite, per vaccinare la popolazione, direttamente allo stadio.

“Per me speranza e politica sono due termini a volte difficili da conciliare. Ma in questi giorni sono fiducioso. Abbiamo un nuovo governo tripartito che si definisce progressista e sostenibile. E il mio appello ai nuovi decisori a Berlino è: includi i club della Bundesliga nella campagna di vaccinazione. Qualsiasi club può vaccinare chiunque ogni fine settimana quando decine di migliaia di persone affollano gli stadi. Non sarebbe un problema. Dal punto di vista organizzativo, ogni club può gestirlo senza alcuna difficoltà, perché siamo abituati a gestire in modo ordinato gli eventi di massa. Noi dell’Eintracht possiamo montare tende nelle aree davanti allo stadio e allestire percorsi vaccinali in modo da poter fornire in fretta i vaccini alle persone. Poi zack, zack, zack via con le siringhe ogni sabato o domenica. Dateci il vaccino e cominciamo subito tutti. E sarebbero sicuramente tantissime le persone alle quali noi, 18 club della Bundesliga, potremmo offrire la vaccinazione per dare un contributo per tenere sotto controllo il Covid”.

Fischer dice di essere “uno dei tanti cittadini disperati di questo paese. Per molto tempo i politici volavano alla cieca in questa pandemia. Potevano guidare solo a vista, perché non c’erano eventi simili del passato. Ma ad un certo punto è arrivato il momento in cui sapevi quanto sarebbe stata complessa e globale la lotta contro la pandemia. Non riesco a capire perché non abbiamo iniziato ad aumentare la campagna in estate. Se la dirigenza di una società di calcio fosse stata socì negligente, saremmo in campo con sette giocatori di movimento e due portieri”.