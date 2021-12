Il Liverpool vince al 94esimo e sorpassa il Chelsea sconfitto

Rete di Origi su cross di Salah. I Blues invece perdono 3-2 contro il West Ham. Tra poco in campo il City contro il Watford

La Premier League è un affare tre: Chelsea, Liverpool e Manchester City. Oggi si sta giocando la quindicesima giornata. Il Chelsea è stato sconfitto 3-2 dal West Ham. Partita emozionante con rete decisiva all’87esimo su tiro fortunoso di Masuaku. Il Liverpool ha invece superato sl 94esimo la strenua resistenza del Wolverhampton. Lancio lungo per Salah che va sul fondo, mette in area e Origi si gira e segna con un doppio tunnel. Tra poco in campo il Watford di Claudio Ranieri contro il City di Guardiola.

Al momento Liverpool in testa con 34 punti, poi il Chelsea a 33 e il City a 32 che però possono diventare 35.