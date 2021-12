Il Covid non risparmia neanche la Juve: positivi Arthur e Pinsoglio

La squadra di Allegri era tra le poche a non aver annunciato nuovi contagi. I bianconeri affronteranno il Napoli il 6 gennaio

L’epidemia di Covid bussa anche in casa Juventus. La squadra di Allegri era tra le poche a non aver riportato casi di positività in questi giorni difficili, con i contagi che corrono in tutto il Paese. Sono risultati oggi positivi al tampone il centrocampista brasiliano Arthur e il terzo portiere Carlo Pinsoglio.

I suddetti calciatori – scrive la Juve – stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore. I bianconeri affronteranno il Napoli il 6 gennaio.