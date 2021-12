Il Camerun ha convocato Anguissa per la Coppa d’Africa

Non è ancora chiaro se la competizione si disputerà, ma intanto il Camerun ha diramato e diffuso sui social la lista ufficiale dei convocati

Sono giorni caotici per la questione Coppa d’Africa. E questo per via delle voci che si rincorrono da settimane su un possibile rinvio della competizione. E che continuano a rincorrersi nonostante le dichiarazioni dei protagonisti che invece, spesso, vanno nel senso diametralmente opposto.

Intanto, la Nazionale camerunense ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati. Dove figura, naturalmente, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa.