Governo, le nuove misure per gli eventi sportivi: obbligo di mascherina FFP2

Il Governo fronteggia così la variante Omicron. La capienza consentita, per ora, resta del 75%. Ridotta la durata del Green Pass

Secondo quanto riportano diverse agenzie di stampa, da fonti governative si apprende che tra le decisioni prese dal Governo per fronteggiare la variante Omicron e il generale aumento di contagi che si registra in questi giorni in tutta Europa, ce ne sono alcune che riguardano gli eventi sportivi.

Le scelte del Governo erano piuttosto attese, visto che la Germania ha già richiuso gli stadi.

La capienza degli impianti per gli eventi sportivi dovrebbe rimanere al 75%, ma viene confermato l’obbligo di mascherina anche in zona bianca. Non solo, però: anche per andare allo stadio – e non solo per cinema e teatri – la mascherina da indossare sarà la FFP2. Viene anche ridotta la durata del Green Pass, che oggi è valido per nove mesi dall’ultima somministrazione o dalla malattia. Si passa a sei.