Gazzetta: se il suo ruolo nel Napoli diventerà marginale, Mertens finirà la propria carriera altrove

La Gazzetta dello Sport scrive del caso Mertens. Sostituito nell’intervallo di Napoli-Spezia, il belga sta riflettendo sul proprio futuro. Ha un’opzione per il rinnovo di un anno, ma se avrà un ruolo marginale in squadra, potrebbe decidere di concludere la sua carriera altrove, visto che punta ai Mondiali.

“Il belga sta riflettendo sul proprio futuro. Ha sempre dichiarato di amare Napoli e di voler restare. Nel suo caso però, rispetto agli altri azzurri in scadenza, un contratto c’è già. Nel senso che il Napoli fino a giugno ha una opzione di rinnovo per un altro anno alle cifra attuali (4,5 milioni netti più bonus). Dries è disposto ad aspettare ma è chiaro che se il suo ruolo diventerà marginale guarderà altrove per concludere la propria carriera. Anche perché a dicembre prossimo è in programma il Mondiale e Mertens – ultra centenario per presenze con il Belgio – vuole essere protagonista in Qatar”.