Gazzetta: la Lazio di Sarri non è una grande squadra, ricorda la scatola di cioccolatini di Forest Gamp

Sulla Gazzetta dello Sport, Pierfrancesco Archetti dà un giudizio tranchant sulla Lazio di Maurizio Sarri: non è una grande squadra, nonostante il Sassuolo la tratti come tale.

“Il Sassuolo ha trattato la Lazio come se fosse una grande: l’ha battuta, come aveva fatto con Juventus e Milan (e quasi con il Napoli), mentre i neroverdi avevano perso con Empoli e Udinese, pareggiato con Genoa e Spezia”.

“Il problema per Maurizio Sarri però è un altro: la sua non è una grande squadra, nonostante gli avversari mostrino il maggior riguardo possibile, la concentrazione dei giorni più importanti, le soluzioni per mettere in ginocchio le big. La Lazio attuale non appartiene al gruppo delle elette perché manca di continuità, di personalità e di individualità”.

“La Lazio ricorda la scatola di cioccolatini di Forrest Gump, non sai quella che ti capita. Non basta un gol già al minuto sei per prendere possesso della partita”.