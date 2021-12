Gazzetta: il Napoli è in testa anche alla classifica degli infortuni (13), secondo il Milan

Nessuno ha avuto più giocatori infortunati della squadra di Spalletti. Bene l’Inter con appena sei calciatori, come l’Atalanta di Gasperini

Primo Napoli, secondo Milan. La classifica degli infortuni è la stessa della Serie A. La Gazzetta fa il conto. Il Napoli ha avuto 13 giocatori infortunati per un totale di 53 partite saltate. Il Milan di giocatori fermi per problemi fisici ne ha avuti 11 con un numero più alto di partite saltate: 76. Solo 6 gli infortunati di Inter e Atalanta. Per la squadra di Inzaghi appena 25 le partite saltate (uno dei dati più bassi della serie A), 47 per i bergamaschi.

Il Napoli è invece in termini numerici la squadra che ha portato in infermeria più elementi ad aver saltato almeno

quattro partite per problemi fisici, e il contingente è appena stato rimpolpato da Victor Osimhen, il miglior cannoniere di Spalletti, dagli uomini della sala macchine, Anguissa e Fabian Ruiz, e anche qui dal califfo della difesa, Koulibaly, la cui uscita contro il Sassuolo è costata parecchio.

Ecco gli infortunati:

Osimhen (traumatico)

Anguissa (muscolare)

Koulibaly (muscolare)

Fabian Ruiz (muscolare)

Insigne (muscolare)

Manolas (muscolare)

Meret (traumatico)

Ghoulam (traumatico)

Malcuit (muscolare)

Demme (traumatico)

Lobotka (muscolare)

Ounas (muscolare)

Mertens (traumatico)

