Gazzetta: il fatto che nel Napoli non ci si lamenti delle assenze è un salto di qualità nella mentalità

Ieri Spalletti ha riunito la squadra per farle i complimenti per la prestazione contro l’Atalanta. Non vuole alibi legati ai tanti infortuni

Ieri mattina, a Castel Volturno, Luciano Spalletti ha radunato la squadra per farle i complimenti per la partita contro l’Atalanta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Di buon mattino a Castel Volturno Luciano Spalletti ha radunato la squadra e ci ha parlato a lungo. Nulla di straordinario rispetto alle abitudini di casa Napoli, ma il tecnico ha voluto trasmettere alla squadra il proprio plauso per la prestazione con l’Atalanta. Perché quella è la strada maestra su quale intende continuare, senza scorciatoie utilitaristiche, ma con la convinzione che attraverso il gioco e l’organizzazione si possano raggiungere risultati importanti. E senza neanche alibi legati alle assenze, che ogni giorno diventano sempre di più e provocano una emergenza lampante, al di là del fatto che in casa azzurra non ci si lamenti (e anche questo è un salto di qualità nella mentalità per l’intero ambiente)”.