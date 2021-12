“El Viajero”, il viaggio musicale di Andrea Reale tra territori a Sud del mondo e contaminazioni di genere

Una produzione tutta italiana quella legata a “El viajero” l’ultimo concept album del 38enne pianista jazz pomiglianese Andrea Reale, che accompagnato dal talento riconosciuto del batterista Enrico Tucci e dal bassista Danilo Sorrentino, amico di sempre, ci dona con il suo “Andrea Reale trio” 8 tracce sognanti, tra cover e pezzi originali, che tengono assieme tanti Sud del mondo e della nostra anima.

Un prodotto edito dall’etichetta indipendente romana Filibusta records (Fabio Lauteri e David Abraha) e che ha la grafica grigio-verde di Noemi Speciale.

Il viaggio a cui il giovane talento Andrea Rea allude è fatto di territori ma anche di contaminazioni di genere: c’è il Sudamerica di Carlos Aguirre, Martin Rojas, Hamilton De Hollanda, e la nostalgia di David Bowie. Un jazz molto pulito nell’esecuzione come i cieli estivi della sua Campania: nitidezza e ritmo che danno senso ad un viaggio di stile. Tre dei traccianti musicali inseriti nel cd sono composizioni originali dell’autore, un vero talento che ha vinto molti contest nel suo ambito e che collabora con i maggiori musicisti odierni.

Quali sono i tre brani originali inseriti nel cd?

«”El viajero”, lanciato il 21 di maggio, è un viaggio metaforico in tutti quei brani che hanno costituito la mia formazione come musicista ed autore. “Tale of freedom” invece è un brano che ho scritto durante il primo lockdown e che manifestava la mia voglia di libertà da cui è nata questa melodia. Il testo “Dillo” è una mia vecchia composizione incompleta più funky-soul con un sostrato gioioso che poi ho concluso prima dell’uscita dell’album».