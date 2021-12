Damascelli: Allegri ha smarrito qualsiasi linea logica, la Champions gli ha dato ulteriore arroganza

La fortuna dell’allenatore livornese è lo stato contabile del club, perché in altri tempi la sua avventura sarebbe già conclusa. La medaglia del primo posto nel girone di Champions gli ha fornito altri profumi di arroganza ma la Juventus non ha né capo né coda e faticherà ad arriverà in zona Europa League.

Scrive che “il popolo bianconero resta una mucca da mungere e da illudere”.

La società dovrà riflettere sull’infortunio di Dybala: può la Juventus in affanno finanziario, impegnarsi per tre o quattro anni e un salario di venti milioni lordi stagionali per un calciatore di sicura qualità ma con nessuna garanzia fisica?

Ci pensi Andrea Agnelli e ci pensi John Elkann, a Torino non si può più vivere di rendita e nostalgia, in campo e in panchina. E non soltanto.