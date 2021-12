Crosetti: Insigne e Dybala, due carriere incompiute. Hanno scoperto che si può fare a meno di loro 

Su Repubblica. Insigne, che non ha mai incarnato Napoli, potrebbe andare in pensione a trent’anni, “c’è di peggio ma anche di meglio”

“ Bravi, bravissimi, praticamente superflui . Forti, fortissimi ma costosi, dunque sacrificabili. Il 10 non è più una cifra tonda ma un riporto, una sottrazione, non torna più, semmai va: 10 meno meno”.

Lo scrive, su Repubblica, Maurizio Crosetti, parlando di Paulo Dybala e Lorenzo Insigne, entrambi alle prese con le spinose questioni legate al rinnovo dei loro contratti.

Sono i tipici calciatori che Gianni Mura definiva panda, “per il forte rischio di estinzione e per la difficile collocazione in equilibrio tra moduli e finanze”.

Il classico panda di Mura era Zola, che ad un certo punto fu costretto ad andar via dall’Italia, ma andò a Londra, non nel “remotissimo Canada” che tenta Insigne

Crosetti scrive:

“I due 10 meno meno hanno scoperto che si può fare a meno di loro. In fondo, la Juve ha ripreso a vincere senza Dybala, seppur giocando piuttosto male e non tirando quasi mai in porta (anche il centravanti titolare Morata è in scadenza di contratto). E il Napoli prescinde ora dal suo simbolo, così in difficoltà nell’essere amato dagli allenatori, tutti con lo stesso problema: dove mettere Lorenzo, come usarlo?”.