CorSport: Napoli-Atalanta, Elmas favorito su Ounas per sostituire Insigne

Ounas non gioca dal 7 novembre e non è mai stato titolare. La tentazione di schierarlo dal primo minuto c’è, ma sarebbe una mossa a sorpresa

A sostituire Lorenzo Insigne, contro l’Atalanta, dovrebbe essere Elmas. Lo scrive il Corriere dello Sport, che dà il macedone in vantaggio su Ounas nell’attacco del Napoli di Luciano Spalletti.

“Elmas in attacco, al posto di Insigne. Anche se la tentazione di calare l’asso a sorpresa di nome Ounas esiste: il dubbio c’è”.

Del resto, l’attacco è l’unico reparto in cui il Napoli ha abbondanza di scelta per far fronte agli infortuni dell’ultima ora.

“L’attacco è la terra dei dubbi: Lozano e Mertens certo, e poi Elmas e Ounas a contendersi l’ultimo posto disponibile. Ieri Spalletti ha mischiato le carte in campo e ha confuso un po’ i pensieri in borghese (in conferenza), fermo restando che Ounas non gioca dal 7 novembre con il Verona e soprattutto non è mai partito titolare: sarebbe una vera mossa a sorpresa”.

