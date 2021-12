CorSport: il Napoli sta provando ad anticipare a gennaio l’acquisto di Mandava

Il mancino del Lille è bloccato già dall’estate scorsa. Il Napoli vuole accelerare. Serve un accordo economico con il club francese

Il Napoli lavora per il mercato. Sono due i ruoli da rinforzare: la difesa, con un centrale, dato il probabile addio di Manolas per l’Olympiacos, e un terzino sinistro. Per questo ruolo, il club partenopeo ha già bloccato in estate il mancino del Lilla, Reinildo Mandava. L’affare potrebbe essere anticipato a gennaio, scrive il Corriere dello Sport.

“Tipo la possibilità di anticipare a gennaio l’ingaggio di Mandava, terzino sinistro del Lille, che il club azzurro ha in pugno dall’estate precedente. Il giocatore del Mozambico è quasi uno svincolato, considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2022 e il rinnovo è sfumato, ma il Napoli piuttosto che attendere e piazzare il colpo a zero sta provando ad anticipare l’affare: serve un accordo economico con il Lilla”.