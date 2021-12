La Gazzetta insiste: il Napoli vuole Mandava e Mazraoui

Gli infortuni non cambiano le priorità: il club, a gennaio, vorrebbe rinforzarsi principalmente sugli esterni difensivi. Mandava e Mazraoui gli obiettivi

L’edizione online della Gazzetta dello Sport informa sulle mosse di mercato che il Napoli ha in programma a gennaio. Non cambia niente l’infortunio di Osimhen né quello di Koulibaly. In attacco, scrive la Gazzetta, il club ha tante alternative con caratteristiche diverse. Spalletti è soddisfatto del reparto, non si ritiene di intervenire. Come centrale di difesa c’è invece Manolas. Gli obiettivi sarebbero dunque sempre gli stessi: dei terzini di fascia. Principalmente ne occorre uno mancino, ma il Napoli preferirebbe un calciatore capace di adattarsi su entrambe le fasce.

Mandava, premiato come miglior terzino sinistro della scorsa Ligue 1, è al centro dei pensieri.

In testa al taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c’è da tempo Reinildo Mandava, 27 anni, del Mozambico: gioca al Lilla e ha il contratto in scadenza a giugno. Il Napoli spera di chiudere l’operazione già a gennaio, pagando pochi milioni il cartellino, così da avere un rinforzo notevole (lo segue anche l’Atletico Madrid di Simeone) per completare la rosa.

Giuntoli però avrebbe puntato anche Mazraoui, terzino destro marocchino dell’Ajax. Probabilmente anche perché non convince fino in fondo, neanche fisicamente, Kevin Malcuit. Che è la principale alternativa a Di Lorenzo.

Cambiando fascia, a destra, obiettivi puntati sul marocchino – olandese di nascita – Noussair Mazraoui, 24 anni, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax ed esploso nel club. Veloce, tecnico e anche capace di arrivare al gol (4 gol e 2 assist in 13 gare di Eredivisie), Mazraoui non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà a giugno 2022.

Su Mazraoui ci sarebbero anche Milan e Juventus. Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto coi rispettivi club.

