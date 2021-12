Confronto di un’ora tra Sarri e la Lazio. Lotito evita processi: è dalla parte dell’allenatore

Il presidente ha lasciato che fosse il tecnico a parlare con la squadra. Ieri l’allenamento in campo è stato ritardato per questo

Nessun processo alla Lazio. Il presidente Lotito non è andato a Formello a parlare la squadra, scrive il Corriere dello Sport: sostiene totalmente l’allenatore, che ha voluto fortemente. Ritiene che strigliare i giocatori sarebbe controproducente. Ha lasciato che a farlo fosse Sarri.

“Niente confronti. Come era prevedibile e scontato, Lotito ha evitato di rinnovare processi a Formello. Per due motivi. Il primo: parlare e alzare la tensione ora serve a poco, anzi, rischia solo di peggiorare la situazione. La Lazio ha bisogno di tranquillità e di lavorare. Il secondo: il presidente è totalmente dalla parte di Sarri, discute la squadra, non l’allenatore e dunque andare a Formello non avrebbe avuto molto senso. Mau è totalmente una sua scelta, gli è costata mica poco e dunque la difenderà alla morte”.

“Tocca all’allenatore parlare con la squadra, sedando i primi malumori, e Sarri lo ha fatto due volte nelle ultime ore. Subito dopo la partita con l’Udinese nella pancia dello stadio Olimpico e di nuovo ieri mattina, ritardando l’allenamento sul campo per dare spazio alla video analisi”.