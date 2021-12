Cluster al Manchester United: chiuso il campo di allenamento, verso il rinvio col Brentford

Il club conferma i casi di positività tra i calciatori e nello staff, e giudica rischiosa la trasferta di domani. Deciderà la Premier

Dovrebbe essere rinviata Manchester United-Brentford di Premier League in programma domani sera.

Il club è stato costretto a chiudere il centro di allenamento per 24 ore a causa di un cluster di Covid. L’allenamento è stato annullato, ai giocatori è stato detto di rimanere a casa. Ora deciderà la Premier cosa fare.

È presto per stabilire cosa potrebbe accadere per sabato prossimo quando è in programma la partita casalinga contro il Brighton.

C’è stata una nota ufficiale del club che ha confermato i casi di positività sia tra i giocatori sia nello staff, senza fare i nomi. Lo United ha sottolineato i rischi di affrontare il viaggio per Brentford considerando che per molti il virus potrebbe essere in incubazione.