Campania, 2256 positivi, il tasso schizza al 5,2%, gli ospedali tengono

I test effettuati sono 43.426. 6 deceduti. I ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi. Quelli in degenza aumentano di 6 unità

Piuttosto alto il numero dei positivi del giorno, in Campania: 2256. Calcolati su un totale di 43.426 test. Il tasso sale dal 4,7% di ieri al 5,2%. I deceduti sono 6, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi, mentre salgono quelli in degenza: ieri erano 412, oggi sono 418.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 418

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.