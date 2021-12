Campania, il bollettino Covid: in netta risalita positivi e ricoveri

Circa 1.850 nuovi positivi su poco più di 38.000 tamponi. 33 i ricoverati in terapia intensiva, 412 in degenza ordinaria. Altri 10 decessi

In netta risalita i positivi al coronavirus in Campania. Sono oltre 1.800 quelli registrati nelle ultime 24 ore su circa 39.000 test analizzati, col tasso che sale al 4,7%. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (oggi sono 33, ieri erano 26) e quelli in degenza ordinaria (oggi 412, ieri 395). Altri 10 deceduti: 7 nelle ultime 48 ore.

17/12/2021 – Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.841

Test: 38.876 Deceduti: 7 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri ​ Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 412