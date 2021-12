Bayern, Nagelsmann spiega il cambio di Pavard: «Doveva andare in bagno, è scappato»

Il tecnico avrebbe voluto sostituire Musiala. «Quando ho visto che non tornava, ho detto al quarto uomo che cambiavamo»

L’allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, ha commentato la sostituzione imprevista di Benjamin Pavard a pochi minuti dalla fine della partita (84′) contro il Wolfsburg, ieri. Il cambio, ha detto, si è reso necessario perché il giocatore è dovuto andare… in bagno.

“Benji è venuto in panchina e mi ha detto in francese che doveva andare in bagno. O almeno così mi è parso di capire. Poi ha giocato altri 15 secondi e dopo 2-3 passaggi, quando la palla era sull’altra fascia laterale, è scappato nello spogliatoio. Quando ho visto che non tornava, ho detto al quarto uomo che avremmo modificato la sostituzione ed è andata bene”.

Nagelsmann avrebbe voluto sostituire Musiala per Tillman, ma è stato costretto a tenerlo in campo e proprio Musiala ha regalato a Lewandowski l’assist per il 4-0 che ha chiuso la partita.