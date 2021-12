Atalanta-Villarreal: allo stadio solo vaccinati

Comunicato dell’Atalanta: a partire dalla gara contro gli spagnoli non basterà più il Green Pass generato da test molecolare o antigenico rapido

Senza vaccino non si potrà assistere allo stadio di Bergamo ad Atalanta-Villarreal di Champions League. Il match dell’8 dicembre sarà il primo in cui per entrare sarà necessario essere vaccinati.

Lo scrive l’Atalanta. Il club informa che, come previsto dal Dl. 26/11/2021, n.172,

a partire dal 6 dicembre 2021 l’accesso al Gewiss Stadium sarà consentito ai soli possessori di Green pass da vaccinazione o guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato) ovvero generato: a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (c.d. terza dose) contro il Covid-19; a seguito di guarigione dal Covid-19. Pertanto a partire dalla gara contro gli spagnoli non sarà consentito l’accesso al Gewiss Stadium ai possessori di Green Pass generato soltanto da test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, anche se titolari di un valido biglietto. Chi possiede già un Green pass rafforzato per vaccinazione o guarigione non dovrà scaricare una nuova Certificazione.