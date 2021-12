ABC celebra l’allenatore del Real Madrid: “Ancelotti, un pacificatore dopo lo tsunami”

“Ancelotti, un pacificatore dopo lo tsunami”, titola così ABC un pezzo in cui parla dell’attuale allenatore del Real Madrid. ABC esalta la scelta del presidente Florentino Perez di volere Ancelotti per il dopo Zidane, considerandolo ” l’allenatore perfetto per guidare un mostro come il Real Madrid”

Figlio di un contadino, Ancelotti è abituato al duro e al maturo, a resistere ai cambiamenti del tempo ed è quello che fa nel calcio. Sa come affrontare le fasi del vino e delle rose e le fasi critiche senza perdere la bussola. Dopo la convulsa marcia di Zidane, con una lettera d’addio cruda e inaspettata, l’italiano è tornato a pacificare lo tsunami. È stato giocatore e allenatore di due grandi club europei, Milan e Real Madrid. Ha gestito PSG, Chelsea e Bayern. E la sua esperienza e la sua altezza di visione lo hanno fatto adattarsi molto bene a ciò che significa Real Madrid.

Il presidente ha chiesto ad Ancelotti di effettuare il rinnovamento di cui la squadra ha bisogno gradualmente e di gestire le partenze di Vinicius, Rodrygo e Militao. Eppure l”esplosione di Vinicio è merito suo. Ha dato al brasiliano la fiducia di cui aveva bisogno per segnare. Ma questo è accaduto anche per Rodrygo, il ragazzo ha superato gli infortuni che lo opprimevano e ha migliorato le prestazioni. Anche Militao oggi è un titolare inamovibile.

Ancelotti è venuto per adattare il Real Madrid a al calcio da gladiatore senza perdere l’essenza della qualità.

Il presidente del Madrid è contento di Ancelotti perché non deve dirgli nulla sul comportamento e la direzione di gruppi come il madridista. Ciò che il leader dell’entità richiede sono i risultati e sapere come cambiare quando le cose non funzionano, senza aggrapparsi ai calciatori che non si esibiscono. Devi sapere come dire di no e cambiare, per quanto doloroso possa essere per alcuni professionisti. Hazard, Marcelo, Is e Bale sono buoni esempi.

Poche critiche, conclude ABC, si possono fare all’ allenatore.