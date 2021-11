Un errore dell’ex laziale Pereira regala la Libertadores al Palmeiras

Vittoria per 2-1 sul Flamengo. Terzo successo per il club. Andrà al “Mondiale per Club” di inizio 2022 negli Emirati Arabi Uniti

Il Palmeiras ha vinto l’edizione 2021 della Copa Libertadores, battendo in finale per 2-1 ai tempi supplementari i carioca del Flamengo e raggiungendo così a quota tre successi nell’albo d’oro della competizione gli uruguaiani del Nacional, i paraguaiani dell’Olimpia Asunción e i connazionali del Santos, del Gremio e del San Paolo.

La gara è stata molto equilibrata con i Verdão che sono passati subito in vantaggio dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio con una rete di Raphael Veiga e il Flamengo che ha trovato il pareggio a metà del secondo tempo con Gabigol. Nel primo tempo supplementare il Palmeiras ha trovato nuovamente il vantaggio con Deyverson (entrato al 90.imo proprio al posto dei Raphael Veiga…), che ha sfruttato un clamoroso errore dell’ex laziale Andreas Pereira per presentarsi solo davanti a Diego Alves e depositare il pallone in rete, regalando così alla squadra di San Paolo il secondo successo consecutivo dopo quello vinto lo scorso anno, sempre ai supplementari, contro il Santos.

Piccola nota statistica: per il terzo anno consecutivo un allenatore portoghese ha vinto la Copa Libertadores dal momento che prima della doppietta del Palmeiras di Abel Ferreira è stata la volta del Flamengo guidato da Jorge Jesus alzare la Coppa al cielo.

In virtù di questa vittoria il Palmeiras rappresenterà la Conmebol al prossimo “Mondiale per Club” che si terrà agli inizi del 2022 negli Emirati Arabi Uniti, andando così a completare il quadro delle squadre partecipanti insieme agli inglesi del Chelsea (Uefa), agli egiziani dell’Al-Ahly (Caf), ai sauditi dell’Al-Hilal (AFC), ai messicani del Monterrey (Concacaf), ai neozelandesi dell’Auckland City (Ocf), nonché agli emiratini dell’Al-Jazira in qualità di padroni di casa.

Inoltre, sempre agli inizi del nuovo anno, i neocampioni del Sud-America saranno impegnati anche nella doppia sfida valida per l’assegnazione della Recopa Sudamericana, che li vedrà contrapposti ai connazionali dell’Athletico Paranaense, vincitori la settimana scorsa della Copa Sudamericana, ossia la seconda competizione continentale (l’equivalente della nostra Europa League…), nata nel 2002 da una sorta di “fusione” tra varie competizioni precedenti, quali la Coppa Conmebol, la Coppa Mercosur e la Coppa Merconorte (Athletico Paranaense che, a sua volta, il 12 e il 16 prossimo, disputerà anche la doppia finale di Copa do Brasil, contro l’Atletico Mineiro, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa il trofeo per la seconda volta: il Furacão tenterà di bissare l’affermazione di due anni orsono, quando conquistò la Coppa superando nel doppio confronto conclusivo l’Internacional, i belo-horizontini quella del 2014, quando si imposero in finale nel derby con il Cruzeiro).