Juventus, si ferma Chiellini: problema muscolare nel riscaldamento pre Fiorentina

Il difensore bianconero costretto a dare forfait, dopo che si erano fermati anche Bonucci e Szczesny. Non una buona notizia anche per Mancini

La Juventus è alle prese con gli infortuni. Dopo Bonucci, che, come confermato da Allegri in conferenza stampa, soffre di un affaticamento muscolare al flessore della coscia e per questo non è stato impiegato contro la Fiorentina, e dopo la botta al costato rimediata da Szczesny, adesso tocca anche a Chiellini. Il difensore bianconero si è fatto male durante il riscaldamento prepartita. Si tratterebbe di un problema muscolare agli adduttori della coscia. Non sarà in campo nemmeno lui: al suo posto spazio a Daniele Rugani, che si è dovuto scaldare in fretta per prendere posto in campo.

L’infortunio di Chiellini è una brutta notizia anche per l’Italia, che sarà impegnata nelle partite per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.