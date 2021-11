Sul Foglio il mister X di Italia 90: “Baresi non considera Baggio un fuoriclasse”

“Baggio non prende mai una posizione chiara, Baresi non lo considera per i compagni dovrebbero sacrificarsi in campo”

Un misterioso azzurro di Italia 90 (con un po’ di link non è complesso individuare chi sia) ha scritto un libro oggi recensito e raccontato dal Foglio sportivo. Il libro si intitola “L’Italia del 90 – Storia segreta del nostro Mondiale”, pubblicato da Indiscreto editore. Ne libro si toccano vari temi, dall’identità sessuale dei calciatori al post Italia-Argentina. E sono anche riportati i rapporti tra i calciatori. Ecco come il Foglio sintetizza quel che è scritto nel libro a proposito del giudizio di Franco Baresi su Baggio.

Con Roberto Baggio nessun compagno ha un rapporto che vada oltre la superficie, non prende mai una posizione chiara e avrebbe potuto rinunciare a un po’ di soldi per rimanere in maglia viola. Franco Baresi non lo considera un fuoriclasse, uno per cui i compagni dovrebbero sacrificarsi in campo.