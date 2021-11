Spartak Mosca – Napoli, le formazioni ufficiali / In campo sia Mertens che Petagna, gioca Juan Jesus

Nella neve di Mosca Spalletti schiera entrambi gli attaccanti a disposizione. Torna Meret tra i pali, titolare Lobotka. Rifiata Rrahmani

Ufficiali le formazioni del match di Europa League tra Spartak Mosca e Napoli, in programma alle 16:30 in Russia. Nella neve di Mosca Spalletti schiera sia Mertens che Petagna. Si poteva pensare ad un ballottaggio per sostituire Osimhen, uscito malconcio da San Siro. E invece giocano entrambi, con Lozano ed Elmas a completare la batteria offensiva. A centrocampo Zielinski, arretrato, e Lobotka. In difesa Juan Jesus fa rifiatare Rrahmani. Confermati i terzini, Di Lorenzo e Rui. Meret in porta, come in tutte le sfide europee.

SPARTAK MOSCA (4-3-3): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton; Ignatov, Umyarov, Litvinov; Moses, Sobolev, Promes.

(Rui Vitoria)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Lozano; Petagna.

(Spalletti)